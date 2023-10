Shlomo Karhi s'est exprimé en anglais et en arabe dans la capitale de l'Arabie saoudite, devant des ministres et des dignitaires du monde entier

Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, s'est adressé aux ministres et chefs de délégation du monde entier lors de la conférence de l'ONU à Riyad, en Arabie Saoudite, et a salué les "liens florissants" avec le pays alors que les Etats semblent proches de conclure un accord pour normaliser leurs relations diplomatiques.

Pour la première fois dans l'histoire, un ministre israélien s'est exprimé en anglais et en arabe dans la capitale de l'Arabie saoudite, devant des ministres et des dignitaires du monde entier.

Le ministre des Communications a souligné la nécessité de communications avancées entre les deux pays, non seulement dans les services postaux mais dans tous les services de communication, y compris les fibres optiques qui relieront l'Est et l'Ouest à travers Israël, et "deviendront un pont entre les peuples et les cultures".

Le ministre a remercié le Premier ministre Netanyahou, le président Biden, et les dirigeants de l'Arabie saoudite "pour leurs efforts visant à établir des relations entre les pays, dans le cadre d'une vision de paix".