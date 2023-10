La frappe aurait visé une académie militaire

Une frappe de drone visant une académie militaire dans la province de Homs, en Syrie, a fait un nombre important de victimes, selon la télévision d'État syrienne jeudi.

Les circonstances et le(s) auteur(s) de l'attaque ne sont pour l'heure pas connus.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque sept officiers du régime qui auraient été tués et plus de 20 autres blessés dans une violente explosion provoquée par des frappes aériennes de drones lors d'une cérémonie de remise des diplômes à l'école militaire de Homs. Des représentants du régime syrien assistaient à la remise des diplômes d'une nouvelle promotion d'officiers à l'école militaire, où la cérémonie s'est déroulée en présence des commandants de l'armée syrienne et du ministre de la Défense du régime. Selon certaines informations, le ministre syrien de la Défense, Ali Mahmoud Abbas, présent à la cérémonie en compagnie d'un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée, aurait été blessé. D'autres informations contradictoires affirment qu'il aurait quitté les lieux environ 20 minutes avant l'explosion.

Selon les estimations de l'armée syrienne, il s'agit d'une attaque menée par des éléments appartenant aux organisations rebelles du pays ou par une organisation terroriste telle que l'Etat islamique. Pour l'heure, Toutefois, aucune organisation n’a revendiqué l’attaque.

Plus d'informations à suivre