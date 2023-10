Poutine accuse les Occidentaux de créer un "nouveau rideau de fer" avec la Russie

Il a estimé que l'Ukraine n'aurait qu'"une semaine à vivre" sans les livraisons d'armes occidentales

Le président russe Vladimir Poutine a accusé jeudi les Occidentaux de créer un "nouveau rideau de fer" avec la Russie, plus d'un an et demi après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine, qui a provoqué une pluie de sanctions sur Moscou.

"Ce n'est pas nous qui fermons la porte. C'est l'Europe qui ferme la porte (...) Un nouveau rideau de fer est en train de se créer. Ce n'est pas nous qui le créons, ce sont les Européens", a déclaré M. Poutine lors du forum international de Valdaï en Russie. Il a également estimé que l'Ukraine n'aurait qu'"une semaine à vivre" sans les livraisons d'armes occidentales, dont Kiev dépend pour son effort militaire. "Lorsque les stocks d'armes (occidentales livrées à l'Ukraine) seront épuisés, ils n'aurons plus qu'une semaine à vivre", a lancé M. Poutine soulignant que les stocks "s'épuisent aussi en Europe".

Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Russian President Vladimir Putin addresses a plenary session of the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia.

Absent des sommets internationaux, comme ceux du G20 ou des BRICS, M. Poutine a affirmé éviter ces événements pour ne pas "causer de problème" aux organisateurs, sans évoquer le mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale (CPI). "Pourquoi voudrais-je causer des problèmes à nos amis qui organisent des événements?", a-t-il déclaré. "Si je viens, il y aura des spectacles politiques, des attaques politiques", s'est-il justifié, estimant qu'il y avait de toute façon "assez à faire à la maison".