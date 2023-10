Ukraine : un enfant tué, 23 blessées par des missiles à Kharkiv

La Russie mène toutes les nuits des frappes contre l'Ukraine, usant de drones et de missiles.

Un bombardement russe, qui a touché des bâtiments résidentiels à Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie, a tué un enfant de 10 ans et fait au moins 23 blessés, selon les autorités ukrainiennes.

Cette frappe intervient au lendemain de celle, très meurtrière, de Groza, un village de la région, où 51 personnes ont été tuées. "Une nouvelle attaque contre des civils par la Russie. Le corps d'un enfant de 10 ans a été retrouvé dans les décombres", a indiqué sur Telegram le ministre Igor Klymenko. "Deux immeubles d'appartements ont été endommagés et un bâtiment résidentiel de trois étages détruits" a-t-il ajouté. Le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, a fait état d'au moins 23 blessés, dont un bébé de onze mois. La police a indiqué par la suite que ce sont deux missiles balistiques Iskander qui ont frappé ces immeubles.

SERGEY BOBOK / AFP Ukrainian servicemen ride on a tank not far from the front line in the Kharkiv region, Ukraine.

La Russie a en outre envoyé dans la nuit de jeudi à vendredi de nouveaux essaims de drones d'attaque pour frapper le centre, le Nord-Est et le Sud de l'Ukraine. L'Ukraine a affirmé avoir abattu à travers le pays dans la nuit de jeudi à vendredi 25 des 33 drones Shahed 131/136 lancés contre le pays. Les autorités ukrainiennes n'ont pas précisé ce que les huit autres drones ont pu toucher comme cibles. Précédemment, le gouverneur de la région d'Odessa (sud), Oleg Kiper avait lui indiqué que des drones avaient endommagés un grenier à grain dans le port d'Izmaïl et mis le feu à neufs camions. Ce port du Danube est régulièrement visé par les forces russes. Il est important pour l'Ukraine car il sert aux exportations de produits agricoles, en particulier de blé.

La Russie mène toutes les nuits des frappes contre l'Ukraine, usant de drones et de missiles. A l'approche du froid, Kiev réclame à ses alliés occidentaux plus de moyens de défense aérienne, car Moscou avait mené l'hiver passé une campagne de bombardements des installations énergétiques du pays, pour plonger la population dans le noir et le froid.