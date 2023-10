Poutine qualifie un responsable canadien d'"idiot" pour avoir honoré un ex-combattant nazi

"C'est absolument dégoûtant que tout le monde ait applaudi ce nazi, en particulier le président de l'Ukraine, qui a du sang juif dans les veines"

Vladimir Poutine a qualifié jeudi d'"idiot" l'ex-président de la Chambre des communes du Canada, Anthony Rota, qui avait fait applaudir dans l'enceinte du Parlement un Ukrainien de 98 ans qui a combattu dans la SS pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cet ancien combattant nazi, Yaroslav Hunka, avait été applaudi par les parlementaires canadiens, le Premier ministre Justin Trudeau et le président ukrainien en visite Volodymyr Zelensky, de confession juive, qui ignoraient son passé. Devant le scandale, M. Rota a démissionné de son poste et M. Trudeau a présenté des excuses.

M. Poutine a estimé jeudi lors d'un forum international que M. Rota aurait dû se rendre compte du passé de Yaroslav Hunka lorsqu'il l'a présenté comme un Ukrainien ayant combattu les Russes pendant la Seconde guerre mondiale. "Si le président du Parlement canadien dit que ce nazi canado-ukrainien s'est battu contre les Russes, il ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il s'est battu du côté d'Hitler, et non du côté de sa propre patrie, le Canada", a déclaré M. Poutine lors du forum international de Valdaï, en Russie. "S'il ne sait pas qu'Hitler et ses criminels ont combattu la Russie pendant la guerre, c'est un idiot", a-t-il lancé.

"Et s'il sait que cet homme s'est battu aux côtés d'Hitler et qu'il le qualifie de héros du Canada, c'est une crapule", a-t-il ajouté. La Russie a justifié son assaut contre l'Ukraine notamment par la volonté de "dénazifier" son voisin. "C'est absolument dégoûtant que tout le monde ait applaudi ce nazi, en particulier le président de l'Ukraine, qui a du sang juif dans les veines", a poursuivi M. Poutine. "Le président de l'Ukraine s'est levé et a applaudi un nazi qui a assassiné des Juifs. N'est-ce pas un signe de la nazification de l'Ukraine ?", a-t-il ajouté. Les responsables ukrainiens n'ont fait aucun commentaire sur cet incident.