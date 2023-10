Un rabbin d'Azerbaïdjan aux Juifs d'Arménie : "Partez avant qu'il ne soit trop tard!"

L'unique synagogue d'Arménie a été vandalisée cette semaine

Le rabbin Zamir Isayev, figure éminente de la communauté juive d'Azerbaïdjan, a lancé jeudi un avertissement sur fond de fortes tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. "Je réitère mon appel aux Juifs d'Arménie : Partez, et si vous avez besoin d'aide, je m'en occuperai. Partez avant qu'il ne soit trop tard", a-t-il lancé.

"Il y a quelques semaines, j'ai averti que rester en Arménie était dangereux pour les Juifs. Le ministère israélien de la diaspora a évoqué à deux reprises le mois dernier la possibilité de violences à l'encontre des Juifs. La raison en est les relations étroites entre Israël et l'Azerbaïdjan, et aussi le fait que nous, rabbins, nous opposons à l'utilisation de la Shoah à des fins de propagande", a-t-il affirmé.

https://twitter.com/i/web/status/1709968664802242619 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'enclave du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, historiquement habitée par des chrétiens d'origine arménienne, est au centre d'un conflit de longue date entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'appel d'Isayev, par le biais d'une vidéo et d'un tweet sur X (anciennement Twitter), résonne comme une urgence et un sentiment de crainte qui s'est accentuée au cours des dernières semaines. En tant que directeur de l'école juive de Bakou et de la communauté juive géorgienne-sépharade d'Azerbaïdjan, M. Isayev a exhorté les Juifs arméniens à quitter leur pays afin d'assurer leur sécurité.

Le rabbin a ensuite évoqué les actes de vandalisme sur l'unique synagogue d'Arménie. "Malheureusement, au milieu des vacances de Souccot, la synagogue d'Erevan a été attaquée. Mais c'était prévisible - les discours de haine provoquent la violence et l'intolérance. La profanation d'une synagogue, où que ce soit dans le monde, est un crime grave. Nous rejetons avec dégoût toute menace visant à endommager les lieux saints du peuple d'Israël", a-t-il conclu.