Haut-Karabakh : le Premier ministre arménien devant le Parlement européen le 18 octobre

Une très large majorité d'eurodéputés ont dénoncé jeudi une "épuration ethnique"

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s'exprimera le 18 octobre devant les eurodéputés, dont une très large majorité a dénoncé jeudi une "épuration ethnique" au Haut-Karabakh, a annoncé vendredi la présidente du Parlement européen.

"J'ai invité le Premier ministre arménien à s'exprimer durant la session plénière et il le fera à Strasbourg le 18 octobre", a déclaré, devant la presse, Roberta Metsola, en marge du sommet informel de l'UE qui se tient à Grenade, dans le sud de l'Espagne.

Après une offensive éclair de l'armée azerbaïdjanaise le 19 septembre, la quasi-totalité de la population arménienne a fui la république autoproclamée du Haut-Karabakh, qui a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024. Appelant à des sanctions "ciblées" contre l'Azerbaïdjan, le Parlement européen a dénoncé jeudi, dans un texte voté à une très large majorité, une "épuration ethnique" au Haut-Karabakh.

TOFIK BABAYEV / AFP Des soldats russes déployés dans le passage de Latchin, seul lien terrestre du Haut-Karabakh avec l'Arménie

Ankara, principal soutien de Bakou, a qualifié cette résolution de "populiste, raciste et islamophobe". Nikol Pachinian devait rencontrer jeudi, lors du sommet de la Communauté politique européenne qui a précédé celui de l'UE, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, mais ce dernier a refusé de venir, justifiant son absence par les marques de soutien européennes à l'Arménie. Le président du Conseil européen Charles Michel a indiqué par la suite que les deux dirigeants se rencontreraient d'ici fin octobre à Bruxelles pour des pourparlers sous la médiation de l'UE, destinés à réduire les tensions entre leurs deux pays. "Je salue tous les efforts en vue d'une désescalade et souhaite que nous puissions voir cette désescalade avoir des résultats un peu plus concrets", a souligné Roberta Metsola.