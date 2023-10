L’Iran dénonce un prix Nobel de la paix "politique"

Narges Mohammadi a sacrifié sa liberté pendant la majeure partie de sa vie adulte pour avoir défié le régime des mollahs

L'Iran a dénoncé vendredi l'action "partiale et politique" du comité Nobel, qui a décerné le prix Nobel de la paix à la militante des droits de l'homme emprisonné Narges Mohammadi. "Nous notons que le Comité Nobel de la paix a décerné le prix de la paix à une personne reconnue coupable de violations répétées des lois et d'actes criminels", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué. "Nous condamnons cette démarche partisane et politique."

Mohammadi a sacrifié sa liberté pendant la majeure partie de sa vie d'adulte et risque encore de nombreuses années derrière les barreaux, alors qu'elle promet de continuer à défier le régime des mollahs à Téhéran.

Mahammadi est devenue la deuxième femme iranienne à recevoir ce prix, après son mentor, l'avocate Shirin Ebadi, qui l'a remporté pour son propre militantisme en faveur des droits humains en 2003. La dernière condamnation de Mohammadi, prononcée par les autorités iraniennes en 2022, signifie que cette dernière est condamnée à un total de près de 12 ans de prison, selon des groupes de défense des droits humains. Mohammadi, 51 ans, a été successivement emprisonnée et libérée pendant une grande partie de sa vie d'adulte.

Johan ORDONEZ (AFP/File) Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003

Elle est actuellement emprisonnée à la célèbre prison d'Evin à Téhéran, qui a hébergé des milliers d'opposants politiques au gouvernement théocratique iranien depuis la révolution iranienne de 1979 qui a renversé le Shah et inauguré le régime clérical au pouvoir.