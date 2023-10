"Si on s'attendait à cela, on l'aurait empêché", a affirmé le haut diplomate

La Russie appelle à la "retenue", après les attaques du Hamas contre Israël, a indiqué samedi un diplomate russe haut placé.

"Nous sommes en contact avec tout le monde maintenant. Avec les Israéliens, les Palestiniens et les Arabes", a déclaré Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et émissaire du Kremlin pour le Proche-Orient et l'Afrique, cité par l'agence Interfax. "Bien évidemment, nous appelons toujours à la retenue", a-t-il souligné. Proche à la fois d'Israël et du camp palestinien, Moscou a été "surprise" par cette aggravation des tensions, selon M. Bogdanov. "Si on s'attendait à cela, on l'aurait empêché", a-t-il affirmé.

Réaction du président Erdogan

De son côté, le président turc Erdogan a exhorté Israël et les Palestiniens à "agir de manière raisonnable et à éviter une escalade des violences" après les attaques lancées par le Hamas depuis la bande de Gaza.

AP Photo/Francisco Seco, File Turkey's President Recep Tayyip Erdogan.

"Nous invitons toutes les parties à agir de manière raisonnable et à s'abstenir d'agir impulsivement ce qui augmenterait les tensions", a déclaré le dirigeant turc.