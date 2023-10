Le monde exprime son soutien à Israël après les attaques du Hamas

"Les Etats-Unis se tiennent aux côtés d'Israël", a affirmé Joe Biden

Les dirigeants du monde entier ont condamné les attaques simultanées menées par le Hamas en Israël samedi, qui ont fait au moins 250 morts et plus de 1 000 blessés. Joe Biden a fait une déclaration dans la soirée depuis la Maison Blanche, affirmant que "les Etats-Unis se tenaient aux côtés d'Israël et qu'ils veillaient à ce que le pays ait "tout ce qu'il fait pour se défendre".

Un peu plus tôt, le président américain s'était entretenu avec Benjamin Netanyahou par téléphone. "Les États-Unis condamnent les horribles attaques terroristes du Hamas et sont prêts à offrir toute aide au gouvernement israélien. Nous mettons en garde toutes les autres organisations hostiles à Israël qui cherchent à profiter de la situation : le terrorisme ne sera jamais justifié. L’engagement américain en faveur de la sécurité d’Israël est ferme et inébranlable", lui avait-il dit.

Benjamin Netanyahou a remercié le président américain pour son soutien, et a clairement indiqué qu'une opération de grande ampleur serait menée par Israël dans la bande de Gaza. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre s'est entretenu avec Emmanuel Macron et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui ont également exprimé leur soutien sans réserve à l'Etat hébreu. "Je condamne les attaques terroristes de Gaza contre Israël, ses soldats et ses citoyens", a écrit le président français sur Twitter en hébreu. "La France se tient aux côtés d'Israël et des Israéliens, et affirme leur droit à la sécurité et leur droit à se défendre."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi publié un message de soutien à Israël : "Face à une telle attaque terroriste, tous ceux qui valorisent la vie doivent faire preuve de solidarité", a-t-il écrit. "Notre position est claire : quiconque provoque la terreur et la mort doit en assumer la responsabilité."

L'ambassadeur d'Allemagne en Israël, Stefan Seibert, a exprimé que "sa solidarité aux habitants du sud, attaqués par des terroristes qui ont envahi leurs localités". "L'Allemagne condamne cette attaque massive et impitoyable contre des civils", a-t-il dit.

Le Premier ministre britannique Rishi Sonak s'est déclaré "choqué par les attaques des terroristes du Hamas ce matin contre des citoyens israéliens. Israël a le droit de se défendre. Nous sommes en contact avec les autorités israéliennes et les citoyens britanniques doivent suivre les avertissements aux voyageurs", a-t-il dit.