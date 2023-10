Le Manuel bleu de Raphaël Jerusalmy est libre de droits et téléchargeable

Il y a urgence.

Faire face à la désinformation et aux attaques constantes dont le peuple juif est la cible est aujourd’hui indispensable à la défense de la démocratie dans laquelle nous vivons. Afin de lutter contre la haine et la discrimination, il suffit de connaître quelques bonnes vérités que nous vous offrons ici. Des vérités destinées à édifier ceux qui aimeraient savoir et comprendre. Et aussi mieux répondre.

i24NEWS Raphaël Jérusalmy

En sus de ces données qui vous aideront à combattre le mensonge et les préjugés, il existe une panoplie de moyens d’action faciles à mener par tout un chacun, d’initiatives citoyennes permises par la loi, de structures juridiques, d’associations et institutions officielles à votre entière disposition. Vous en découvrirez ici les principaux ainsi que des conseils quant à la façon d’en faire bon usage.

Mieux savoir, mieux comprendre, pour mieux défendre la justice et la vérité. Tel est le principe de cette brochure.

Pour cela, il suffit de visiter le site manuelbleu.com