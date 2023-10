ONU : le Conseil de sécurité rejette une résolution sur la guerre entre le Hamas et Israël, veto américain

Les Etats-Unis reprochent au texte de ne pas mentionner le "droit d'Israël à se défendre".

Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté mercredi une résolution condamnant la guerre entre le Hamas et Israël en raison d'un véto des Etats-Unis qui reprochent au texte de ne pas mentionner le "droit d'Israël à se défendre".

Sur 15 Etats membres du Conseil, 12 ont voté pour ce texte porté par le Brésil et condamnant les "attaques terroristes odieuses" du Hamas, deux se sont abstenus, dont la Russie, mais les Etats-Unis, un des cinq membres permanents, ont voté contre, ce qui suffit à rejeter toute résolution. Auparavant, le Conseil de sécurité avait rejeté deux amendements russes au texte du Brésil, qui préside le Conseil en octobre, négocié de haute lutte depuis des jours.

Moscou avait soumis lundi soir son propre texte qui avait été sèchement rejeté par trois membres permanents du Conseil de sécurité (Etats-Unis, France, Royaume-Uni) et le Japon. Le projet de résolution brésilienne "condamnait fermement toutes les violences et les hostilités contre des civils et tous les actes de terrorisme". Il "rejetait et condamnait sans équivoque les attaques terroristes odieuses par le Hamas le 7 octobre 2023 et la prise d'otages".

Le texte "exhortait toutes les parties à pleinement se plier aux obligations du droit international, notamment les droits humains internationaux, y compris dans la conduite des hostilités" mais sans cibler Israël nommément pour ses bombardements sur Gaza. Ses alliés militaires, les Etats-Unis, se sont opposés à la résolution car elle ne mentionnait pas "le droit d'Israël à se défendre", a fait valoir l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas-Greenfield.