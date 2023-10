L’Organisation de la coopération islamique critique les soutiens d'Israël

L'organisation déplore les prises de position qui soutiennent l’"agression brutale contre le peuple palestinien et accordent l'immunité à Israël"

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a dénoncé mercredi les prises de position internationales en faveur d'Israël après la frappe meurtrière d'un hôpital à Gaza, fustigeant une "immunité" accordé au pays, auquel le président américain Joe Biden a affiché son soutien.

L'organisation, qui compte 57 membres, "déplore les prises de position internationales qui soutiennent l’agression brutale contre le peuple palestinien et accordent l'immunité à Israël", a-t-elle affirmé dans un communiqué, publié à l'issue d'une réunion extraordinaire de ses ministres des Affaires étrangères en Arabie saoudite. L'OIC, comme les pays arabes, a imputé à Israël la responsabilité de la frappe sur l'enceinte d'un hôpital de Gaza qui a fait au moins 471 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Joe Biden, en visite mercredi à Tel-Aviv, a soutenu Israël, qui a imputé la frappe à un tir raté de roquette de l'organisation terroriste palestinienne Jihad islamique, qui a démenti.

L'OIC, basée dans la ville saoudienne de Jeddah, a appelé la communauté internationale "à agir rapidement et à demander des comptes à l’occupation israélienne pour ces crimes de guerre odieux contre le peuple palestinien et toute l’humanité". Elle a également critiqué le Conseil de sécurité des Nations unies pour avoir échoué à mettre fin aux violences. "Tous ceux qui ont donné carte blanche à Israël pour mener cette guerre meurtrière, lui ont fourni des armes et lui ont même envoyé des renforts militaires pour l'aider à commettre ce crime odieux, ont participé à ce crime", a déclaré le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, dans son allocution. Son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, a affirmé pour sa part qu'Israël agissait "avec le soutien total des États-Unis et de certains pays occidentaux". Le chef de la diplomatie iranienne, dont le pays soutient le Hamas, avait appelé lors de son arrivée à Jeddah les pays musulmans à expulser les ambassadeurs israéliens et à "cesser d'exporter du pétrole vers ce régime", mais ces mesures n'ont pas été adoptées par l'OIC.