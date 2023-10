Les Etats-Unis et Israël discutent du "jour d'après" à Gaza

"Des propositions sont faites pour établir un gouvernement de transition, avec le soutien des Nations Unies et des pays arabes"

Israël et les Etats-Unis s'entretiennent de l'avenir de la bande de Gaza "au lendemain" de la guerre, selon des informations publiées ce samedi sur le site Bloomberg. Israël a fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention de revenir à un gouvernement militaire dans la bande de Gaza. Cependant, parmi les propositions figuraient une sorte de gouvernement de transition avec le soutien des Nations Unies et des pays arabes, selon une source américaine proche du dossier.

Bloomberg a souligné que les discussions n’en sont qu’à leurs débuts et dépendent de l’évolution et des résultats de la guerre. Certaines propositions nécessiteront la coopération et l'accord des pays arabes de la région, dont on ignore encore s'ils les accepteront. Le président américain Joe Biden a exhorté Israël à préparer un plan à long terme et a exprimé sa crainte que l'Etat hébreu ne répète les mêmes erreurs commises par les États-Unis après l’attaque terroriste du 11 septembre. Après l’invasion américaine de l’Afghanistan et de l’Irak, elle a atteint certains de ses objectifs, mais elle s’est également enlisée dans ces pays et a perdu des milliers de soldats.

POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP U.S. President Joe Biden

"Justice doit être rendue", a souligné Biden lors de sa visite en Israël cette semaine, "mais il est important pour moi de souligner : même si vous ressentez cette rage, ne la laissez pas vous consumer. Après le 11 septembre, nous avons ressenti la même rage aux États Unis. Tandis que nous recherchions et obtenions justice, nous avons également commis des erreurs." Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré que l'objectif actuel était d'envoyer l'aide humanitaire à Gaza le plus rapidement possible.