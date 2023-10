"Gaza: cessez le massacre" , 100 000 personnes manifestent à Londres

Samedi dernier, des milliers de personnes avaient déjà manifesté à Londres en soutien aux Palestiniens

Près de 100 000 personnes ont marché samedi après-midi à Londres pour réclamer "la fin de la guerre à Gaza" et soutenir les Palestiniens. La cortège qui s'est élancé en direction de Whitehall, la rue qui mène à Downing Street, a scandé sans relâche "Libérez la Palestine", avec des dizaines de drapeaux palestiniens et de pancartes, sur lesquelles on pouvait lire "Gaza: cessez le massacre" ou "Stop à l'occupation".

Autour de 14h, il comptait près de 100 000 personnes, a indiqué la police de Londres sur X (ex-Twitter)."

Comme la semaine dernière, le cortège était placé sous haute surveillance, avec un millier de policiers dans les rues et un hélicoptère survolant la marche. D'autres mobilisations avait également lieu samedi à la même heure à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, ou encore à Cardiff au Pays de Galles, ainsi que dans d'autres villes européennes. Samedi dernier, des milliers de personnes avaient déjà manifesté à Londres en soutien aux Palestiniens. 15 personnes avaient été arrêtés pour "diverses infractions", a indiqué Scotland Yard.