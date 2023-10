Guerre Hamas-Israël : la force "n'est pas un moyen" pour résoudre la crise, dit Pékin

La Chine considère la Palestine comme un Etat et milite traditionnellement pour une solution à deux Etats

La Chine estime que "la force n'est pas un moyen pour résoudre" le conflit israélo-palestinien et appelle de nouveau à un cessez-le-feu, a plaidé en Egypte son émissaire pour le Moyen-Orient, a rapporté dimanche la diplomatie chinoise.

Un "Sommet pour la paix" a été organisé samedi en Egypte, où le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé à agir vite pour mettre fin "au cauchemar", après 15 jours de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

En marge du sommet, l'émissaire chinois pour le Moyen-Orient, Zhai Jun, a rencontré le patron de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. Le diplomate chinois a appelé à un "cessez-le-feu immédiat et un arrêt des combats au plus vite", a indiqué dimanche son ministère de tutelle dans un communiqué.

"La Chine estime que la force n'est pas un moyen pour résoudre le problème et que répondre à la violence par la violence ne fera qu'engendrer un cercle vicieux de vengeance", a argué Zhai Jun, selon des propos rapportés qui ne mentionnent ni Israël ni le Hamas. Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou mutilés le jour de l'attaque lancée le 7 octobre par le Hamas en Israël, selon les autorités israéliennes. Dans la bande de Gaza, plus de 4.600 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui contrôle le territoire palestinien.

La Chine a jusque-là entretenu de bonnes relations avec Israël. Mais elle soutient depuis plusieurs décennies la cause palestinienne, considère la Palestine comme un Etat et milite traditionnellement pour une solution à deux Etats. Pékin avait regretté jeudi la décision des Etats-Unis de bloquer une résolution de l'ONU qui appelait à une "pause humanitaire" entre le Hamas et Israël. Washington a justifié son opposition au texte car il ne mentionnait pas le "droit d'Israël à se défendre". De son côté, le président chinois Xi Jinping a dit craindre "que le conflit ne s'étende, voire échappe à tout contrôle, et ne provoque une grave crise humanitaire", lors d'une rencontre à Pékin jeudi avec le Premier ministre égyptien, Moustafa al-Madbouly.