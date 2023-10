"Il y a différentes options, mais tout cela doit être réglé", a affirmé Antony Blinken

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dimanche qu’Israël devrait déjà élaborer une stratégie pour déterminer qui gouvernera Gaza si Tsahal termine sa mission déclarée de renverser le Hamas.

"Il y a différentes idées sur ce qui pourrait suivre, mais tout cela doit être réglé même si Israël fait face à la menace actuelle", a déclaré Blinken à NBC lors de l'émission "Meet the Press".

Jacquelyn Martin / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'exprime avant de monter à bord d'un avion, le 11 octobre 2023, à la base conjointe Andrews, dans le Maryland, en route pour Israël.

Cela semblait être la première fois que Washington a publiquement exhorté Israël à réfléchir à une stratégie plus large, après que des responsables ont affirmé que Joe Biden et d’autres responsables de l’administration ont fait pression en privé sur le premier ministre Benjamin Netanyahou, afin d’éviter de faire les mêmes erreurs que les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, qui l’ont mené à s’enliser dans les guerres du Moyen-Orient pendant des années. Les responsables israéliens ont déclaré publiquement qu’ils se concentrent actuellement sur l’éradication du Hamas et ne pensent pas à ce qui pourrait advenir après la riposte israélienne.