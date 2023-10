Israël/Gaza : l'Assemblée générale de l'ONU se prononce vendredi sur une "trêve humanitaire"

Le texte "demande une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités"

Après l'échec du Conseil de sécurité à agir, l'Assemblée générale de l'ONU se prononcera vendredi après-midi sur une résolution non contraignante, déjà fustigée par Israël, réclamant une "trêve humanitaire" au 21e jour de la guerre entre Israël et le Hamas.

La Jordanie, au nom du groupe de 22 pays arabes, a demandé que le vote sur son projet de résolution ait lieu à 15H00 (19H00 GMT) en raison de l'"urgence de la situation" à Gaza, alors qu'il reste une centaine d'orateurs inscrits pour ce débat commencé jeudi matin. Cette proposition a été acceptée par le reste de l'Assemblée des 193 Etats membres de l'ONU, qui s'est saisie de cette question après le rejet par le Conseil de sécurité divisé de quatre résolutions en moins de deux semaines.

Le texte, qui devra, pour être adopté vendredi, recueillir deux-tiers des voix des pays votant, "demande une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités". La précédente version réclamait un "cessez-le-feu immédiat".

Le projet de résolution rédigé par la Jordanie et soutenu par une quarantaine de pays, est largement centré sur la situation humanitaire à Gaza, demandant notamment la fourniture "immédiate" d'eau, nourriture, carburant, électricité, "en quantités suffisantes", et l'accès "sans entrave" de l'aide humanitaire.

Il condamne également "tous les actes de violence dirigés contre des civils palestiniens et israéliens, notamment tous les actes de terrorisme et les attaques indiscriminées", et se dit "vivement préoccupé par la dernière escalade de la violence depuis l’attaque du 7 octobre 2023", mais sans mentionner le Hamas.

EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, le 26 octbre 2023

Cette omission a provoqué la colère de l'ambassadeur israélien Gilad Erdan qui a estimé jeudi que la place de ce texte "est dans les poubelles de l'Histoire".

Le Canada a déposé un amendement au projet jordanien, condamnant "sans équivoque les attaques terroristes du Hamas" du 7 octobre et demandant la "libération immédiate et inconditionnelle" des otages.