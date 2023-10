Nouveau week-end de manifestations pro-palestiniennes à travers le monde

Près d'un million de personnes ont participé à un rassemblement de soutien à Gaza à l'aéroport d'Istanbul

Des milliers de personnes ont participé ce week-end à des manifestations pro-palestiennes à travers le monde pour afficher leur soutien aux habitants de Gaza et critiquer l’action de l’armée israélienne dans ses efforts d’éradiquer le Hamas, après l’attaque terroriste du 7 octobre dernier. Ces manifestations interviennent alors qu'Israël a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza, ces derniers jours, et conduit des opérations terrestres dans le territoire palestinien.

À Londres, une foule conséquente s'est rassemblée près du Golden Jubilee Bridge, arborant des pancartes clamant "Stop au massacre à Gaza" et "Fin de l'occupation israélienne". Les leaders du rassemblement ont encouragé les chants tels que "Cessez de fournir des armes à Israël", "Nous sommes tous Palestiniens" et "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre".

En France, malgré la validation par le tribunal administratif de l'interdiction préfectorale de manifester à Paris, le rassemblement a eu lieu de la place du Châtelet à celle de la République à partir de 14h30. Le tribunal a justifié cette décision en citant "un risque grave de troubles à l'ordre public" dû aux tensions autour du conflit israélo-palestinien.

À New York, la Grand Central Station a été le théâtre, vendredi, d'une manifestation pro-palestinienne organisée par "Jewish Voice for Peace". Des centaines de manifestants ont appelé à un cessez-le-feu et occupé la gare, ce qui a entraîné l'arrestation de plusieurs d'entre eux.

Une autre manifestation pro-palestinienne a eu lieu devant le consulat israélien à Toronto, au Canada. À Berlin, malgré l'interdiction des autorités, une trentaine de personnes se sont regroupées à Alexanderplatz pour soutenir les enfants de Gaza. La police a dû intervenir pour disperser les manifestants.

À Rome, Amnesty International a organisé une manifestation pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. De même, en Nouvelle-Zélande et en Indonésie, des rassemblements en soutien à la Palestine se sont tenus devant l'ambassade américaine. Enfin, à Istanbul, suite à un appel du président turc Recep Tayyip Erdoğan, une immense manifestation a eu lieu à l'aéroport Atatürk pour soutenir les Palestiniens de Gaza. Les médias palestiniens estiment à près d'un million le nombre de participants.