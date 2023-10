Zemmour en Israël, Maréchal en Arménie, pour "défendre la civilisation judéo-chrétienne"

Eric Zemmour se rendra durant ces trois jours de voyage sur les lieux des massacres commis par le Hamas le 7 octobre et rencontrera des élus

Eric Zemmour se rend en Israël dimanche soir, tandis que la tête de liste de son parti aux élections européennes, Marion Maréchal, est arrivée dans la journée en Arménie, pour défendre la "civilisation judéo-chrétienne attaquée" dans ces deux pays, a affirmé le président de Reconquête sur Europe 1.

https://twitter.com/i/web/status/1711116958177853786 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je me rends dès ce soir en Israël pour, d'abord manifester la solidarité du peuple français avec les Israéliens, avec ce peuple qui a été éploré, et aussi pour montrer ma solidarité avec un peuple qui se défend (...) contre la barbarie islamiste, qui se défend fermement et rudement, car c’est sans doute la seule solution dans ce cas de figure", a déclaré l'ancien candidat à la présidentielle. "Dans le même temps, la tête de liste de Reconquête Marion Maréchal est en Arménie pour défendre les Arméniens agressés par l’Azerbaïdjan", a-t-il ajouté. "Nous sommes cohérents. Nous pensons qu'il y a un conflit de civilisations, nous pensons que nous sommes dans le monde d'Huntington (auteur du livre "Le choc des civilisations", NDLR), nous défendons notre civilisation judéo-chrétienne qui est attaquée", a-t-il justifié.

Selon son entourage, Eric Zemmour se rendra durant ces trois jours de voyage sur les lieux des massacres commis par le Hamas le 7 octobre, et il rencontrera des "élus pour qu’ils lui parlent de la situation et de la perspective de sortie de crise qu’ils imaginent". L'ancienne députée Marion Maréchal s'est elle rendue dimanche en Arménie.

https://twitter.com/i/web/status/1718661513290907841 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous venons d’arriver en Arménie pour apporter un message de soutien de la France et de Reconquête 2022 face à l’épuration ethnique au Haut-Karabakh", a-t-elle assuré sur Telegram. "Le combat pour la civilisation se mène sur tous les fronts !", a-t-elle ajouté. Elle a également affirmé avoir échangé avec le maire d'une ville arménienne ayant accueilli des réfugiés du Haut-Karabakh.