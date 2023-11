L'antisémitisme se déchaîne en Europe et aux États-Unis

Les incidents antisémites dans le monde ont connu une hausse vertigineuse de 1.180 % depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre

Des actes antisémites continuent à être signalés ces derniers jours, notamment en Europe et aux États-Unis. Selon un rapport publié par les institutions israéliennes, les actes antisémités ont augmenté de 1.180 % dans le monde depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

À Vienne, en Autriche, la salle des cérémonies de la section juive du cimetière principal de la ville a été incendiée, et des croix gammées ont été taguées sur ses murs. L'ambassadeur d'Israël en Autriche, David Roat, a déclaré suite à l'incendie du cimetière : "Nous sommes profondément choqués par cet odieux acte antisémite commis au cimetière principal de Vienne, l'un des cimetières juifs les plus anciens d'Europe." Des chiffres récents compilés par la Ligue Anti-Diffamation ont révélé une augmentation de 300 % des actes antisémites en Autriche.

À West Hempstead, dans l'État de New York aux États-Unis, des voitures appartenant à des Juifs ont été vandalisées la nuit dernière, avec des inscriptions telles que "Hitler" et d'autres injures.

À Paris, 78 étoiles de David ont été taguées sur les façades d'immeubles dans plusieurs rues du 14e arrondissement dans la nuit de lundi à mardi. Des témoins affirment qu'un homme semblant parler arabe serait l'auteur de ces inscriptions. Depuis le 7 octobre, début de la guerre entre Israël et le Hamas, 857 actes antisémites étaient recensés en France mardi.

Des événements similaires se sont également produits dans d'autres villes de France, ainsi qu'en Allemagne, où des résidences juives à Berlin ont été marquées de l'étoile de David. Dans ce pays, l'organisation de surveillance de l'antisémitisme RIAS a signalé une augmentation de 240 % des incidents antisémites depuis le 7 octobre. Selon le commissaire allemand à l'antisémitisme, ce total élevé d'incidents risque de replonger le pays dans ses périodes les plus sombres".

À Londres, la police a déclaré que 218 crimes de haine antisémites avaient été signalés du 1er au 18 octobre, soit plus de 13 fois plus que durant la même période l'année précédente. Michael O’Flaherty, le directeur de l'agence de l'UE pour les droits fondamentaux, a affirmé mardi au quotidien britannique The Guardian que l'antisémitisme est un "racisme profondément enraciné dans la société européenne" qui pose une menace existentielle à la communauté juive du continent et aux objectifs fondamentaux de l'Union européenne.

De nombreux experts en crimes de haine affirment que des opinions négatives enracinées à l'égard des Juifs ont toujours été présentes et qu'elles refont surface en cette période. La Ligue Anti-Diffamation a indiqué que, parmi les six pays sondés en Europe de l'Ouest, l'Espagne restait le pays avec le niveau le plus élevé d'attitudes antisémites, avec 26 % de la population adhérant à des croyances antisémites étendues, suivie par la Belgique (24 %), la France (17 %), l'Allemagne (12 %) et le Royaume-Uni (10 %).