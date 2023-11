Les Etats-Unis défendent une pause "temporaire, localisée" des combats à Gaza

"Comme je l'ai déjà dit, nous pensons qu'un cessez-le-feu profiterait au Hamas"

La "pause" humanitaire dans la bande de Gaza défendue par le président Joe Biden implique une cessation des hostilités "temporaire" et "localisée", pas un cessez le feu général, a précisé jeudi la Maison Blanche.

"Par pause humanitaire, nous entendons quelque chose de temporaire, de localisé, de concentré sur un objectif particulier, l'aide humanitaire entre et les gens sortent", a expliqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine. "Chaque pause devrait être négociée séparément mais l'idée est que dans un espace géographique donné, pendant une durée limitée, il y ait une cessation des hostilités suffisante" pour mener à bien un objectif précis, a ajouté John Kirby, ajoutant que les Etats-Unis "ne penchaient pas pour un cessez-le-feu général à ce stade". "Un cessez-le-feu général, c'est un arrêt des combats sur tous les fronts, partout, et tout le monde dépose les armes (...) C'est habituellement pour tenter de mettre fin aux hostilités, d'obtenir une trêve ou une sorte de fin à la guerre", a poursuivi le porte-parole américain, rejetant cette idée. "Comme je l'ai déjà dit, nous pensons qu'un cessez-le-feu profiterait au Hamas en leur permettant de respirer et de continuer à concevoir et réaliser des attaques contre le peuple israélien", a-t-il dit.

Mercredi, le président Biden, en campagne pour sa réélection, avait été interpellé sur le conflit entre Israël et le Hamas lors d'une réunion politique de levée de fonds et s'était dit favorable à une "pause" afin de permettre aux "prisonniers" de quitter la bande de Gaza, en référence aux otages israéliens et étrangers que détient le mouvement terroriste palestinien. La personne qui avait interpellé le président s'était présentée comme un "rabbin" et lui avait demandé "d'appeler à un cessez-le-feu immédiatement". Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est parti jeudi vers Israël et la Jordanie, assurant notamment qu'il demanderait à Israël de prendre des "mesures concrètes" pour épargner les civils à Gaza. Du côté israélien, au moins 1.400 personnes ont été tuées selon les autorités depuis le début de la guerre, en majorité des civils tués le jour de l'attaque du Hamas.