Un menu d'un dîner du Titanic vendu aux enchères pour plus de 95.000 euros

Un exemplaire d'un menu servi à dîner aux passagers de première classe du célèbre paquebot Titanic a été vendu aux enchères pour un prix de 84.000 livres sterling (plus de 95.000 euros), a indiqué dimanche le responsable de la vente.

Plus de 1.500 passagers et membres d'équipage sont morts dans le naufrage du Titanic après que le géant des mers, parti d'Irlande vers New York, ait heurté un iceberg le 14 avril 1912.

Le menu, qui avait été estimé entre 50.000 et 70.000 livres (entre 57.000 et 79.000 euros), présente les plats d'un dîner - incluant des huîtres, de l'agneau à la menthe ou encore du canard en sauce au vin - servi le soir du 11 avril, peu après le départ du bâteau.

Malgré des recherches auprès de nombreux collectionneurs d'objets liés au Titanic, "nous n'avons pas connaissance d'autre exemple d'un menu de ce dîner de première classe du 11 avril ayant été sauvé", a expliqué Andrew Aldridge, de la maison d'enchères Henri Aldridge & Son, cité par l'agence PA.

Le précieux document avait été trouvé dans un album photo des années 1960 après la mort d'un certain Len Stephenson, historien en Nouvelle Ecosse, province de l'est du Canada.

D'autres objets liés au Titanic, comme une montre ayant appartenu à un passager de deuxième classe, ou une couverture, probablement utilisée dans les opérations de secours des passagers, étaient proposés durant cette vente.