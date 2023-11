"Aucun effort n'a été fait pour ma libération et je veux que le peuple d'Israël l'entende" (Elizabeth Tsurkov, retenue en Irak)

Elle est retenue en otage par une milice pro-iranienne depuis 7 mois

Plusieurs mois après l'annonce de sa disparition, une vidéo montrant la chercheuse israélienne Elizabeth Tsurkov, kidnappée en Irak par la milice pro-iranienne des Brigades du Hezbollah, la montre en vie. Elle parle hébreu et semble réciter un message qui lui a été dicté.

En juillet dernier, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déclaré : "Tsurkov est toujours en vie et nous considérons l'Irak comme responsable de son sort et de sa sécurité".

Dans la vidéo elle affirme avoir travaillé pour le Mossad aux Etats-Unis.

"Au début de ma carrière j'ai travaillé en Syrie, sur l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et la Syrie, puis j'ai travaillé en Irak, au sujet d'une normalisation des relations".

"Je vois les informations concernant ce qui se passe à Gaza, le massacre qui a lieu tous les jours, les meurtres de femmes et d'enfants, de personnes âgées et les attaques sur les hôpitaux. Cette attitude entraînera une haine pour toujours et nous ne pourrons pas vivre en paix avec Gaza. C'est une attitude stupide de la part du gouvernement Netanyahou qui va conduire à sa perte", poursuit-elle.

"J'appelle les familles des otages à faire tout ce qu'elles peuvent pour que cette guerre s'arrête, afin que leurs enfants soient en vie quand la guerre se finira. Cette guerre se déroule de manière stupide et conduit à la mort des otages sous la direction de Netanyahou", a déclaré Elizabeth.

Elle a ensuite avoir dit être retenue en Irak depuis 7 mois. "Aucun effort n'a été fait pour ma libération et je veux que le peuple d'Israël l'entende. C'est cela le gouvernement israélien. J'appelle ma famille à agir en faveur de ma libération aussi vite que possible."