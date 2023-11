"The Guardian" retire la lettre de Ben Laden après un gros succès sur TikTok

La lettre a été publiée il y a 21 ans peu après le 11 Septembre

Après avoir fait fureur sur le réseau TikTok, The Guardian a supprimé la lettre d'Oussama ben Laden, publiée sur le site il y a 21 ans, intitulée "lettre au peuple américain".

"J'ai besoin que vous arrêtiez tous ce que vous faites en ce moment et que vous alliez lire 'Lettre à l'Amérique', elle ne fait que deux pages", a écrit Lynette Adkins, utilisatrice de TikTok, dans l'une des premières vidéos publiées sur le sujet.

"Alors reviens et dis-moi ce que tu penses", a-t-elle poursuivi, "car comme beaucoup, j'ai l'impression de traverser une crise existentielle. J'ai besoin que tu dises que tu ressens la même chose que moi."

Dans la lettre, publiée environ un an après les attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis, Ben Laden répondait aux questions qui préoccupaient les médias américains à l'époque et expliquait les raisons pour lesquelles il avait attaqué l'Amérique.

Les réponses données par Ben Laden il y a plus de deux décennies ont illustré aux jeunes internautes l'ampleur du conflit israélo-palestinien, et elles ont reçu une résonance particulière en ces jours où la guerre fait rage en Israël contre le Hamas.

Dans sa lettre, Ben Laden attaquait l'État d'Israël et l'accusait de "l'un des plus grands crimes jamais commis" : l'occupation de la terre palestinienne. "Quiconque s'est sali les mains et a contribué à ce crime doit payer un lourd tribut", écrivait-il à l'époque.

Ben Laden a également ajouté dans la même lettre que l'occupation des terres palestiniennes devait être vengée, et a également pointé du doigt l'Amérique et ses habitants, dont l'argent des contribuables a financé les bombes larguées par l'armée américaine en Afghanistan et détruit les maisons des Palestiniens.