Moscou veut un renforcement "sur tous les plans" avec Pyongyang

Les deux parties ont abordé des questions liées au commerce, aux ressources minières, à l'éducation, au sport et à d'autres domaines

Un responsable russe a appelé vendredi à un "renforcement sur tous les plans" des relations entre Moscou et Pyongyang, après une visite de deux jours en Corée du Nord, en plein rapprochement entre les deux pays.

Le ministre russe des Ressources naturelles, Alexandre Kozlov, a mené une délégation arrivée dans la capitale nord-coréenne mardi et repartie jeudi, selon l'agence de presse officielle de Pyongyang (KCNA). "Notre état d'esprit, c'est un renforcement des liens avec la Corée du Nord sur tous les plans. Les objectifs fixés par Vladimir Vladimirovitch Poutine seront atteints", a indiqué M. Kozlov, vendredi, cité sur le compte Telegram de son ministère. Lors de sa visite, il a affirmé que les deux parties avaient abordé des questions liées au commerce, aux ressources minières, à l'éducation, au sport, à la protection de la faune et à la culture.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Vladimir Poutine et Kim Jong Un à Vostochny, Russie, le 13 septembre 2023

Selon lui, a été évoqué l'idée d'une prospection conjointe de gisements d'or, de fer, de terre rare, et la hausse des échanges universitaires et sportifs entre les deux pays.

Lors de la visite, les drapeaux russes et nord-coréens ont flotté pour l'occasion à l'aéroport de Pyongyang tandis que de hauts responsables nord-coréens accompagnaient la délégation, a indiqué KCNA. Quelques jours auparavant, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait lui estimé que les liens entre Pyongyang et Moscou étaient "croissants et dangereux". La Russie et la Corée du Nord, alliées historiques et qui partagent une petite frontière, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales, la première pour son attaque de l'Ukraine et la seconde pour son programme d'armes nucléaires et de missiles.

En septembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'était rendu en Russie pour un sommet exceptionnel avec le président russe Vladimir Poutine, sur le cosmodrome de Vostotchny (Extrême-Orient russe). Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'était lui ensuite rendu à Pyongyang mi-octobre. La Corée du Sud accuse Pyongyang d'avoir fourni de l'artillerie à Moscou pour sa campagne militaire contre l'Ukraine. Séoul affirme que le Nord aurait reçu en échange des conseils sur les satellites militaires.