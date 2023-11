Sacha Baron Cohen accuse TikTok d’avoir créé "le plus grand mouvement antisémite"

"La raison pour laquelle le Hamas a pu décapiter des jeunes et violer des femmes, c'est parce que les terroristes ont été nourris d'images de haine"

Le comédien Sacha Baron Cohen a accusé le réseau social TikTok d’avoir créé "le plus grand mouvement antisémite depuis les nazis."

Depuis le début de la guerre en Israël, le réseau social est inondé de vidéos antisémites, et de personnes faisant même l’éloge du chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, et justifiant les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

"Si vous repensez au 7 octobre, la raison pour laquelle le Hamas a pu décapiter des jeunes et violer des femmes, c'est parce que les terroristes ont été nourris d'images lorsqu'ils étaient enfants qui les ont poussés à la haine", a déclaré Sacha Baron Cohen.

La star britannique a déclaré aux dirigeants de TikTok qu’ils pouvaient simplement "appuyer sur un bouton" pour supprimer l’antisémitisme sur la plateforme. "Honte à vous", a-t-il déclaré aux dirigeants. Israël est le pays le plus critiqué et calomnié au monde sur les réseaux sociaux, a révélé une étude menée par la Ruderman Family Foundation et le Network Contagion Research Institute, dévoilée lors d'une réunion du Caucus de la Knesset sur les relations entre Israël et les Juifs américains. L'Etat hébreu se distingue même devant des régimes autoritaires tels que l'Iran, la Corée du Nord ou la Russie, et suscite dix fois plus de mentions sur Twitter concernant les violations des droits de l'homme que tout autre pays.