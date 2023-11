7 octobre : le Hamas s'est entraîné pendant des années pour perpétrer le massacre (enquête)

Selon l'enquête, le massacre du "Shabbat noir" dans le sud d'Israël, a impliqué cinq groupes terroristes palestiniens

À moins d'un kilomètre de la frontière israélienne, le Hamas s'est longtemps entraîné pour perpétrer le massacre dans le sud - et Israël a vu sans parvenir à anticiper ce qui allait arriver, selon une enquête publiée ce jeudi matin par le radiodiffuseur britannique BBC.

Selon l'enquête, le massacre du "Shabbat noir" dans le sud d'Israël, a impliqué cinq groupes terroristes palestiniens différents qui ont agi selon une coordination bien ficelée. Les groupes – qui comprenaient le Hamas, le Jihad islamique et d'autres factions armées plus petites de la bande de Gaza – se sont entraînés à l'attaque à partir de 2020 dans une série d'exercices militaires conjoints.

L'enquête montre que les groupes ont préparé à l'avance des unités spécialement entraînées pour l'enlèvement d'otages, pour des raids rapides sur des cibles et pour franchir la barrière frontalière. Toutes ces tactiques, clairement observées lors des exercices sur les photographies aériennes et satellites ainsi que sur les photographies du sol, ont été mises en œuvre le 7 octobre.

(Used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law) Des centaines de personnes fuient des hommes armés lors d'un festival de musique près du kibboutz Re'im, le 7 octobre 2023.

En réponse aux conclusions de l'enquête, des officiers de Tsahal ont déclaré à la BBC que, rétrospectivement, les responsables de la sécurité israélienne "ne voyaient pas comment toutes ces informations suffisaient" à déceler les intentions du Hamas.

Diverses sources des services de renseignement israéliens avaient mis en garde avant l'attaque contre les activités suspectes du Hamas et les préparatifs des terroristes pour l'attaque mais elles ont été ignorées. L'analyse montre, entre autres, qu'en décembre 2020, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a annoncé le début d'une série d'exercices conjoints avec les autres factions de la bande de Gaza, dont le but consistait à améliorer la coordination entre les activités des forces terroristes dans le territoire palestinien sous un commandement unifié. Le tout premier exercice comprenait des tirs de roquettes, un raid sur une maquette d’une base militaire de Tsahal et la capture de soldats israéliens.

AP Des terroristes du Hamas transportent à moto un otage du kibboutz de Kfar Azza vers la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

Les vidéos de propagande diffusées par le Hamas montrent comment ses commandants mènent l'exercice depuis un bunker fortifié. En décembre 2021 et en 2022, d'autres exercices du même format ont eu lieu dans la bande de Gaza, sous l'œil vigilant d'Israël. Les exercices comprenaient la "libération des colonies" - l'intention était de pénétrer et de prendre le contrôle des localités civiles dans la bande de Gaza - et la détention d'otages civils pendant des heures tout en les menaçant de mort avec des armes à feu. En septembre 2023, quelques semaines avant le massacre, des membres du Hamas ont effectué de vastes visites d’observation des bases de Tsahal le long de la clôture. L'attaque du Hamas a fait plus de 1.200 morts en Israël, pour la plupart des civils, et constitue la pire attaque de l'histoire de l'État hébreu depuis sa création.