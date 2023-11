La Russie "reconnaissante" envers le Hamas après la libération de deux otages russes

La Russie entretient des rapports cordiaux avec le Hamas et ne considère pas le groupe comme une organisation terroriste

La diplomatie russe a exprimé jeudi sa reconnaissance au Hamas après la libération la veille de deux otages, tout en disant travailler à faire libérer d'autres ressortissants russes détenus par le groupe terroriste palestinien à Gaza.

"Nous sommes reconnaissants aux dirigeants du Hamas pour leur réponse positive à nos appels pressants. Nous continuerons à faire le nécessaire pour que les autres Russes détenus dans la bande de Gaza soient rapidement libérés", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Il indique en outre que les libérations des deux femmes "n'étaient pas liées à la réalisation des conditions convenues entre Israël et le Hamas" pour les otages d'autres nationalités.

La diplomatie russe n'a pas apporté plus de précisions sur ce point et n'a pas indiqué combien d'otages russes restent aux mains du Hamas. Un autre ressortissant russe, Ron Krivoy, avait été libéré la semaine dernière. La Russie entretient des rapports cordiaux avec le Hamas et ne considère pas le groupe comme une organisation terroriste contrairement à Israël et aux Occidentaux.