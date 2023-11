Les États-Unis et Israël discutent de l'expulsion de milliers de terroristes du Hamas de la bande de Gaza (média)

La possibilité d'expulser des milliers de terroristes ainsi que leurs familles est envisagée

Les États-Unis et Israël s'entretiennent de l'expulsion de milliers de terroristes du Hamas de la bande de Gaza afin de promouvoir la fin des combats, a rapporté le Wall Street Journal ce jeudi matin.

Selon le quotidien américain, des responsables à Washington et à Jérusalem s'inspireraient de l"avant Beyrouth", lorsque Yasser Arafat et de nombreux terroristes de l'OLP avaient été expulsés du Liban vers la Tunisie afin de mettre fin au siège de la ville. Ces derniers jours, les États-Unis et Israël auraient réfléchi aux moyens de réduire les combats dans la bande de Gaza et d'anticiper l'"après-guerre". Un responsable israélien a réagi à cette information en affirmant qu'il "avait du mal à croire" que les terroristes du Hamas accepteraient de partir volontairement. Il a ajouté que les terroristes de l'OLP sont "plus rationnels" à ses yeux que les terroristes du Hamas, qui sont beaucoup plus "motivés par des idées religieuses similaires aux messages de la République islamique".

Requête de Washington à Israël

Par ailleurs, les États-Unis exhortent Israël à choisir une zone limitée pour les combats dans le sud de la bande de Gaza et à clarifier explicitement où se trouvent les zones de sécurité pour les citoyens palestiniens, a rapporté l'agence de presse Reuters. Mercredi, un haut responsable américain a déclaré à Reuters que les États-Unis demandaient à Israël de limiter le transfert de population dans le sud de la bande de Gaza, en d'autres termes - d'agir sans expulser les gens de leurs maisons, pour éviter que les civils ne soient blessés ou déplacés, autant que possible.

IDF Spokesperson Un char israélien dans la bande de Gaza

Les déclarations de hauts responsables de l'administration américaine pourraient indiquer un certain changement dans la position américaine concernant le soutien aux opérations militaires israéliennes. Le président des États-Unis Joe Biden a évoqué la poursuite des combats entre Israël et le Hamas et a publié mardi sur X que "la solution à deux États est le seul moyen d'assurer la sécurité à long terme des Israéliens et des Palestiniens", en ajoutant peu de temps après "Nous ne renoncerons pas à œuvrer pour que les Israéliens et les Palestiniens vivent avec le même degré de liberté". Ce jeudi matin, le cessez-le-feu a été à nouveau prolongé, environ 20 minutes avant 7 heures du matin – la "date limite" fixée par Israël.