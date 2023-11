Israël rappelle son ambassadrice en Espagne pour consultations

Le PM espagnol avait dénoncé la semaine dernière "la réponse disproportionnée du gouvernement israélien" à l'attaque terroriste du Hamas

Israël a annoncé jeudi rappeler "pour consultations" son ambassadrice en Espagne après des propos jugés "scandaleux" du Premier ministre Pedro Sanchez sur les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza.

"En raison des remarques scandaleuses du Premier ministre espagnol, qui a réitéré des affirmations sans fondement, j'ai décidé de rappeler l'ambassadrice israélienne en Espagne", Rodica Radian-Gordon, pour "consultations" à Jérusalem, a expliqué le chef de la diplomatie Eli Cohen sur X (ex-Twitter).

Dans un entretien à la télévision publique espagnole RTVE, Pedro Sanchez a estimé qu'Israël devait "fonder ses actions sur le droit international humanitaire". "Avec les images que nous voyons [de Gaza], et le nombre croissant de personnes qui meurent, surtout de jeunes garçons et filles, j'ai de sérieux doutes", a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou avait plus tôt jeudi jugé ces propos "honteux" et demandé à son ministre des Affaires étrangères de convoquer une nouvelle fois l'ambassadrice d'Espagne en Israël, Ana María Sálomon Pérez, déjà sommée de s'expliquer la semaine dernière.

Emilio Morenatti/AP Le Premier ministre espagnol et le Parti socialiste ouvrier Pedro Sanchez font des gestes alors qu'ils déposent leur bulletin de vote lors des élections générales à Madrid, en Espagne, le 23 juillet 2023.

Les prises de positions de Pedro Sanchez, l'une des voix les plus critiques au sein de l'UE vis-à-vis de l'Etat d'Israël, ont suscité des tensions ces derniers jours avec le gouvernement Netanyahou qui a accusé Madrid de "soutenir le terrorisme". Le dirigeant socialiste avait déjà fait part fin octobre de son "doute légitime" sur le respect par Israël du droit international dans ses opérations militaires dans la bande de Gaza contre le mouvement terroriste Hamas. Et vendredi dernier à Rafah, à la frontière de l'Egypte avec la bande de Gaza, il avait dénoncé "la réponse disproportionnée du gouvernement israélien" à l'attaque sanglante lancée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.