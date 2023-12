Défendu par un homme d'affaires israélien sur X, Elon Musk lui répond en hébreu

Musk a posté le verset des Proverbes 16:16, "Qu'il vaut mieux avoir de la sagesse que de l'or, de la perspicacité plutôt que de l'argent", en hébreu

Elon Musk, le patron de X, a répondu dimanche à l'homme d'affaires israélien Michael Eisenberg par un verset hébreu du livre des Proverbes.

M. Eisenberg avait publié sur X une longue analyse des allégations selon lesquelles M. Musk favoriserait l'antisémitisme sur sa plateforme, pour conclure que les critiques à l'encontre du patron de Tesla étaient "déplacées". "Nous avons besoin d'alliés commerciaux, politiques, étatiques et internationaux pour reconstruire Gaza dans les décennies à venir", a-t-il écrit.

"Elon Musk est certainement l'un des nombreux partenaires honorables et appropriés, non pas en tant que partenaire financier avec beaucoup d'argent, mais en tant que partenaire stratégique avec de nombreuses capacités pour faire partie d'un Moyen-Orient véritablement nouveau." En réponse, M. Musk a posté le verset des Proverbes 16:16, "Qu'il vaut mieux avoir de la sagesse que de l'or, de la perspicacité plutôt que de l'argent", en hébreu. La semaine dernière, Musk s'était rendu en Israël, pour y visiter des kibboutz massacrés par le Hamas le 7 octobre et rencontrer des familles d'otages.

Malki, le père d'Omer Shem-Tov, qui était retenu captif par le Hamas, avait pris la parole et déclaré à Musk : "Je sais que vous êtes un homme très puissant. Et je pense qu'à chaque fois que vous nous soutiendrez, vous pourrez faire entendre notre voix pour que les otages reviennent. Ce sera quelque chose de très, très significatif pour toutes les familles. Merci", a-t-il affirmé en offrant un collier portant l'inscription "Bring Them Home" (Ramenez-les à la maison).