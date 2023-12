Le chanteur The Weeknd fait un don de 2,5 millions de dollars pour Gaza

"Nous remercions Abel pour sa précieuse contribution en faveur du peuple palestinien. Nous espérons que d'autres suivront son exemple"

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a annoncé vendredi que son ambassadeur, le chanteur canadien The Weeknd (de son nom de naissance Abel Tesfaye), avait octroyé 2,5 millions pour financer l'aide humanitaire à la population gazaouie.

L'organisation a indiqué que ce don - qui équivaut à quatre millions de repas d'urgence - financera la livraison de 820 tonnes de colis alimentaires qui pourraient nourrir plus de 173 000 Palestiniens pendant deux semaines. "Ce conflit a déclenché une catastrophe humanitaire sans précédent. Le PAM travaille 24 heures sur 24 pour fournir de l'aide à Gaza, mais une augmentation importante est nécessaire pour répondre au niveau désespéré de la faim que nous constatons", a déclaré Corinne Fleischer, directrice du PAM pour la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Est, dans un communiqué sur l'urgence de fournir de l'aide à Gaza.

"Nos équipes ont besoin d'un accès humanitaire sûr et durable, et d'un soutien continu des donateurs pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible", a poursuivi Mme Fleischer. "Nous remercions Abel pour sa précieuse contribution en faveur du peuple palestinien. Nous espérons que d'autres suivront l'exemple d'Abel et soutiendront nos efforts", a-t-elle ajouté.

Anna KURTH / AFP The Weeknd

Tesfaye a été nommé ambassadeur en octobre 2021 et a soutenu les missions mondiales de lutte contre la faim du PAM avec 1,8 million de dollars de dons personnels à ce jour par l'intermédiaire de son fonds XO. Le chanteur s'est également engagé à consacrer l'équivalent d'un dollar par billet de concert vendu en 2024 lors de la partie mondiale de sa tournée des stades After Hours 'til Dawn au fonds humanitaire XO. A 33 ans, The Weeknd a vendu des millions d'albums et a obtenu de multiples distinctions. Il est aussi l'un des artistes les plus écoutés au monde.