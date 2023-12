Le procureur général de la CPI veut traduire les terroristes du Hamas devant la justice

"Les familles ont besoin non seulement d'empathie, mais aussi d'action", a-t-il affirmé.

Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, s'est rendu en Israël ce week-end à la demande des familles des otages détenus par le Hamas. Il s'agit de la première visite d'un procureur général de la CPI dans le pays.

M. Khan a visité certaines des localités prises pour cible lors de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, notamment le kibboutz Be'eri et le kibboutz Kfar Aza, et a entendu les témoignages de survivants du massacre. Dans une déclaration écrite publiée après sa visite, il a souligné avoir été témoin de "scènes de cruauté calculée" sur les lieux des attaques. "Les attaques perpétrées contre des civils israéliens innocents le 7 octobre représentent certains des crimes internationaux les plus graves qui choquent la conscience de l'humanité, des crimes pour lesquels la CPI a été créée", a-t-il déclaré, en affirmant que son bureau s'efforcerait "de faire en sorte que les responsables rendent des comptes".

"Je serais totalement incompétent si je ne vérifiais pas les cas d'enfants enlevés dans leur lit et de survivants de la Shoah emmenés en captivité", a affirmé M. Khan au quotidien Haaretz. Il a également déclaré que des crimes ethniques au regard du droit international avaient probablement été commis. "Il ne s'agissait pas de meurtres commis au hasard. Les gens ont été assassinés en raison de leur identité", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les familles qui l'ont invité, M. Khan a déclaré qu'elles "n'attendent pas seulement de l'empathie, mais des actes". Il a également affirmé qu'il souhaitait coopérer avec Israël et l'Autorité palestinienne dans le cadre de toute enquête future, tout en soulignant qu'une telle coopération ne constituait pas un prérequis pour mener à bien une telle enquête.