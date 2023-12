La guerre en Ukraine responsable de 150 millions de tonnes d'émissions de CO2 (experts)

Les nombreux incendies, particulièrement courants près de la ligne de front et provoqués par les combats, comptent eux pour 15% du bilan

Carburant, incendies, reconstructions futures... le bilan carbone de l'invasion russe en Ukraine est estimé à 150 millions de tonnes d'émissions équivalent CO2, plus que celui de la Belgique en un an, a déclaré lundi à Dubaï une vice-ministre ukrainienne, s'appuyant sur une analyse d'experts.

"La guerre a eu des conséquences dévastatrices sur l'environnement, l'air, la terre et l'eau ont été pollués à cause des combats", s'est indignée Viktoria Kireïeva, vice-ministre de la Protection de l'environnement et des ressources naturelles, en marge de la COP28.

"Après 18 mois de guerre, le montant total des émissions est estimé à 150 millions de tonnes de CO2, ce qui est plus que les émissions annuelles d'un pays très développé comme la Belgique", a-t-elle ajouté, d'après une traduction en anglais de ses propos.

Cette estimation a été menée par une équipe d'experts, l'Initiative on GHG Accounting of War, conduite par un spécialiste des émissions de carbone, Lennard de Klerk.

Anatolii Stepanov/ AFP Des pompiers éteignent un incendie dans une maison endommagée par une attaque de missiles dans un village à l'extérieur de Kiev, le 30 août 2023

"La guerre elle-même est à l'origine de 25% de ces émissions", a détaillé M. de Klerk lors d'une conférence de presse commune avec la vice-ministre ukrainienne, expliquant que celles-ci sont majoritairement dues à la consommation d'énergies fossiles par les armées russe et ukrainienne.

Les nombreux incendies, particulièrement courants près de la ligne de front et provoqués par les combats, comptent eux pour 15% du bilan, a ajouté l'expert.

Les émissions dues aux déplacements des réfugiés, mais aussi aux détours que doivent faire les avions civils pour contourner les zones qui ne peuvent plus être survolées, ont également été pris en compte.

Mais 36% du total est attribué à la reconstruction des bâtiments et infrastructures détruits en Ukraine, qui "sera, à l'avenir, la plus grande source d'émissions", a indiqué Lennard de Klerk.