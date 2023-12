Gaza : les zones sécurisées sont "impossibles" à mettre en œuvre (ONU)

"Israël est la puissance occupante, il doit fournir de la nourriture, des médicaments et de l'eau"

Il est "impossible" de mettre en œuvre des zones sécurisées, désignées par Israël pour que les civils de la bande de Gaza s'y réfugient et échappent aux combats, a affirmé l'ONU mardi.

"Ces zones ne peuvent être ni sûres ni humanitaires lorsqu'elles sont déclarées unilatéralement", a affirmé James Elder, le porte-parole du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) qui vient de passer plusieurs jours dans le territoire palestinien. S'exprimant en visioconférence depuis Le Caire, il a ajouté que ces zones "ne sont pas scientifiques, elles ne sont pas rationnelles, elles ne sont pas possibles".

"Et je pense que les autorités en sont conscientes. Je pense que c'est sans cœur et que cela montre un renforcement de l'indifférence à l'égard des enfants et des femmes de Gaza", a-t-il dit, qualifiant la situation de "déchirante" et de "déconcertante". Ces derniers jours, l'armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l'ensemble de la bande de Gaza, près de deux mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre contre Israël.

MOHAMMED ABED / AFP Des civils gazaouis fuyant le sud de la bande de Gaza, le 3 décembre 2023

Le porte-parole de l'Unicef a expliqué aux journalistes à Genève que l'on peut parler de zones sécurisées lorsqu'il est possible de garantir à la population un accès à la nourriture, l'eau, des médicaments et des abris. Il a raconté que ce qu'il avait vu lors de son déplacement à Gaza était "loin d'être des zones sécurisées". Il a notamment souligné l'absence de toilettes et de système d'assainissement, assurant que ces endroits risquaient surtout de devenir des lieux où les maladies allaient se propager.

"Israël est la puissance occupante, il doit fournir de la nourriture, des médicaments et de l'eau. (...) Seul un cessez-le-feu sauvera les enfants de Gaza", a souligné M. Elder.