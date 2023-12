Gaza : le G7 appelle à une action "urgente" face à la crise, soutient un Etat palestinien

"Nous restons attachés à un Etat palestinien dans le cadre d'une solution à deux Etats"

Les dirigeants des pays du G7, réunis mercredi en visioconférence, ont appelé à une action "plus urgente" face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza, disant soutenir de nouvelles pauses, et réaffirmé leur soutien à la création d'un Etat palestinien.

"Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires afin de contribuer à la mise en place des conditions nécessaires à la recherche de solutions durables à long terme pour Gaza", ont-ils affirmé dans un communiqué, en parlant "du besoin d'un retour à un processus de paix plus large". "Nous restons attachés à un Etat palestinien dans le cadre d'une solution à deux Etats qui permette aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans une paix juste, durable et sûre", ont-ils ajouté. Les dirigeants du G7 (Etats-Unis, France, Allemagne, Japon, Italie, Canada, Royaume-Uni) ont, dans le même temps, jugé "nécessaire une action plus urgente pour faire face à la détérioration de la crise humanitaire à Gaza et minimiser les pertes civiles". "Nous soutenons et encourageons de nouvelles pauses humanitaires à cette fin", ont-ils dit.

Israeli Army Des troupes de la 98e division opèrent dans le sud de Gaza, à Khan Younès, dans une photo diffusée le 6 décembre 2023.

L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes mercredi sur la ville de Khan Younès, dans le sud de Gaza. Les Palestiniens de la bande de Gaza vivent "dans l'horreur la plus totale", a dénoncé le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk. Le G7 se dit de son côté "très préoccupé par l'impact dévastateur sur la population civile palestinienne à Gaza" du conflit entre Israël et le Hamas, et appelle à l'ouverture "de nouveaux points de passage" autres que Rafah, à la frontière avec l'Egypte, par lequel transite actuellement l'aide humanitaire.

La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts, majoritairement des civils, selon les autorités.