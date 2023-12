Poutine loue les liens Moscou-Téhéran en recevant Raïssi au Kremlin

Le président iranien a une nouvelle fois appelé à "arrêter les bombardements (israéliens) dès que possible"

Le président russe Vladimir Poutine a loué jeudi l'étendue des liens entre Moscou et Téhéran, en recevant au Kremlin son homologue iranien Ebrahim Raïssi pour des pourparlers devant notamment aborder le conflit israélo-palestinien.

"Nos relations se développent très bien", s'est félicité M. Poutine au début de leur entretien diffusé à la télévision russe. Il a cité de "grands projets d'infrastructure" communs et la coopération dans le secteur de l'énergie et dans "presque tous les domaines". Il a aussi indiqué que Moscou et Téhéran devraient signer "dans les tout derniers jours de décembre" un accord sur la création d'une zone de libre-échange entre l'Iran et l'Union économique eurasiatique chapeautée par Moscou et réunissant d'ex-républiques soviétiques. Le président iranien a lui invité M. Poutine, reçu la veille avec les honneurs aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite, à venir à Téhéran, ce que ce dernier a accepté, sans donner de date dans l'immédiat pour un tel voyage.

"Nous constatons que l'interaction avec notre pays ami, la Russie, a bien progressé ces dernières années", a déclaré M. Raïssi, dont le pays est accusé de fournir des drones explosifs et d'autres armements à Moscou pour son offensive en Ukraine.

Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Russian President Vladimir Putin meets with Iranian President Ebrahim Raisi in Samarkand, Uzbekistan.

En ce qui concerne Gaza, le président iranien a une nouvelle fois appelé à "arrêter les bombardements (israéliens) dès que possible". "Cette question est aujourd'hui un problème non seulement pour notre région, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité", a-t-il ajouté, selon une traduction officielle en russe de ses propos. Il a estimé que l'opération militaire israélienne à Gaza constituait un "génocide" et un "crime contre l'humanité" qui sont "soutenus par les Etats-Unis". L'agence de presse officielle iranienne Irna avait indiqué mardi que M. Raïssi se rendrait en Russie à la tête d'une "délégation polico-économique de haut rang".