Le président ukrainien a allumé la première bougie de Hanouka

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a allumé jeudi soir la première bougie de Hanouka dans son bureau avec d'éminents rabbins du pays. La réunion et l'allumage ont été organisés par la "Fédération des communautés juives d'Ukraine" (FJCU) dirigée par l'émissaire du Habad, le rabbin Mayer Stambler.

Le rabbin Shmuel Kaminetzky, rabbin de Dnipro et principal envoyé Habad de la ville, a allumé le feu dans la ménorah exclusive avec le président. "La guerre en Ukraine est un miracle de Hanouka de notre époque, le petit nombre a vaincu le grand nombre", a déclaré le rabbin Kaminetzky. Après avoir allumé la bougie, le président s'est entretenu avec les rabbins et leur a exprimé sa reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli avec les Juifs du pays tout au long de ces années. Le chef de la Fédération, le rabbin Raphael Rotman, a parlé au président du travail de l'organisation pour la fête de Hanouka, en collaboration avec Chabad Shluchim, notamment l'envoi de milliers de kits pour la fête aux Juifs dans tout le pays. Lors de l'entrevue, le rabbin Stambler a déclaré qu'en dépit de la fête, il était temps de se souvenir de "nos frères et sœurs détenus par l'organisation terroriste Hamas et de louer l'héroïsme des soldats sur le champ de bataille en Ukraine et à Gaza". Le rabbin Stambler a affirmé que "le président Zelensky a dit qu'il était certain que la lumière vaincrait les ténèbres en Ukraine et en Terre sainte".