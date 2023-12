Deux hauts responsables du Hamas ajoutés à la liste noire des organisations terroristes de l'UE

Les sanctions consistent en un gel des éventuels avoirs qu'ils détiendraient dans l'UE

Deux hauts responsables de la branche militaire du mouvement terroriste palestinien Hamas ont été ajoutés à une liste noire de l'Union européenne sanctionnant les personnes ou organisations impliquées dans des actes terroristes, a annoncé vendredi le Conseil de l'UE.

Il s'agit de Mohammed Deif et Marwan Issa, tous deux originaires de Gaza. Les sanctions consistent en un gel des éventuels avoirs qu'ils détiendraient dans l'UE et une interdiction faite à tout opérateur européen de les financer, a précisé le Conseil dans un communiqué. Cette décision des Vingt-Sept s'inscrit dans le cadre de la réponse de l'UE "à la menace que constituent le Hamas et ses attaques terroristes brutales et aveugles perpétrées en Israël le 7 octobre 2023", est-il souligné.

Mohammed Deif est présenté comme le commandant général de la branche militaire du Hamas, et Marwan Issa son adjoint. Les deux hommes sont âgés de 58 ans.

Ils rejoignent une liste que l'UE a commencé à constituer en 2001 après les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, et qui fait l'objet d'une actualisation régulière.

Le Hamas en tant qu'organisation en fait déjà partie. La liste de l'UE contient une quinzaine de noms de personnalités et 21 groupes ou entités dont par exemple le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), la Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité ou encore la rébellion séparatiste des Tigres tamouls (LTTE).