Joe Biden a fixé à Israël une date limite pour la guerre à Gaza – jusqu'à fin 2023 (média)

Le président américain Joe Biden a fixé une date limite à Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza – d'ici la fin de 2023, c'est-à-dire d'ici la fin de ce mois de décembre, a rapporté vendredi le site américain Politico.

Selon le média américain, trois sources israéliennes ont déclaré que le président avait fixé une date de fin - malgré les dénégations de hauts responsables de l'administration américaine qui ont assuré qu'il n'y avait pas de date limite pour Israël.

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, John Finner, avait affirmé jeudi qu'il n'y avait pas de "date limite stricte". Malgré tout, Israël a l'intention d'étendre l'opération militaire au-delà de ce qui lui est accordé et de ne pas se conformer pleinement aux demandes américaines, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises ces derniers temps, selon le site américain. Politico a indiqué qu'un haut responsable israélien avait déclaré que la décision d'entrer à Gaza allait à l'encontre de l'avis américain.

"Nous sommes entrés dans Gaza parce que c'était le seul moyen de détruire le Hamas et de libérer les otages", a expliqué un responsable israélien à Politico. "On nous a dit de ne pas entrer dans les tunnels terroristes, mais si nous n'y allons pas, nous ne pourrons pas détruire le Hamas. On nous a également dit de ne pas entrer dans les hôpitaux, même s'ils servent de centres de commandement et de contrôle du Hamas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire pour remporter une victoire décisive", a-t-il ajouté.