Une frégate française abat en mer Rouge deux drones venant du Yémen

L'interception de ces drones a eu lieu à 110 kilomètres des côtes yéménites à la hauteur de la ville d'Al-Hodeida

Une frégate française a abattu en mer Rouge deux drones qui se dirigeaient vers elle depuis les côtes du Yémen, a indiqué dimanche l'état-major des armées à l'heure d'une recrudescence des tensions dans cette zone maritime stratégique. "L'interception et la destruction de ces deux menaces caractérisées" ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche par la frégate multi-missions Languedoc qui opère en mer Rouge, a précisé l'état-major dans un communiqué.

https://twitter.com/i/web/status/1733633508344574091 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon l'armée, les deux interceptions ont eu lieu samedi soir à 21H30 et 23H30 samedi heures françaises (20H30 et 22H30 GMT), soit à 23H30 et 1H30 dimanche au Yémen, à 110 kilomètres des côtes yéménites à la hauteur de la ville d'Al-Hodeida. Un destroyer américain avait abattu la semaine dernière trois drones en portant assistance à des navires commerciaux en mer Rouge visés par des attaques depuis le Yémen, selon Washington, qui avait dénoncé "une menace directe" pour la sécurité maritime.

MOHAMMED HUWAIS / AFP Des combattants houthis au Yémen

Les rebelles Houthis du Yémen ont menacé samedi d'attaquer tout navire dans la mer Rouge se dirigeant vers Israël si la population de la bande de Gaza ne reçoit pas l'aide dont elle a besoin. Les rebelles yéménites, qui contrôlent la capitale Sanaa et d'autres régions, font partie de ce qu'ils qualifient d'"axe de la résistance" contre Israël, avec des groupes comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais, soutenus par l'Iran. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les Houthis ont déclaré qu'ils "empêcheraient le passage des navires se dirigeant vers l'entité sioniste" si les habitants du territoire palestinien, bombardé par Israël depuis deux mois, ne recevaient pas plus d'aide humanitaire, comme de la nourriture et des médicaments. Cette dernière mise en garde survient dans un contexte de tensions accrues en mer Rouge depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre après une attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien en sol israélien.