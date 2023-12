Après l'échec du Conseil de sécurité, Gaza au menu de l'Assemblée générale de l'ONU

Comme le texte adopté par l'Assemblée générale fin octobre, celui-ci ne condamne pas le Hamas, une absence fustigée par Israël et les États-Unis

Prenant le relais après un nouvel échec du Conseil de sécurité paralysé, l'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer mardi sur une résolution exigeant "un cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans la bande de Gaza, un texte non-contraignant qui a toutes les chances de passer. Malgré la pression du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui craint un "effondrement total de l'ordre public" dans le territoire palestinien en guerre, un projet de texte réclamant ce cessez-le-feu humanitaire s'est heurté vendredi au Conseil de sécurité à un véto des États-Unis, puissant allié d'Israël.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza

De nombreux pays et organisations de défense des droits humains ont déploré l'échec de vendredi, y compris Antonio Guterres qui a décrit dimanche un Conseil de sécurité à l'autorité et la crédibilité "compromises". Les pays arabes ont donc réclamé une nouvelle réunion spéciale de l'Assemblée générale mardi après-midi, juste après la visite de plus d'une dizaine d'ambassadeurs du Conseil de sécurité prévue au point de passage de Rafah, entre l'Égypte et Gaza.

ANDREA RENAULT / AFP Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres

Le projet de texte reprend en grande partie la résolution bloquée au Conseil de sécurité vendredi par les États-Unis. S'inquiétant de la "situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza", il "exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat", réclame la protection des civils, l'accès humanitaire et la libération "immédiate et inconditionnelle" de tous les otages. Mais comme le texte adopté par l'Assemblée générale fin octobre, qui appelait à une "trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités", il ne condamne pas le Hamas. Une absence logiquement fustigée par Israël et les États-Unis.

MAHMUD HAMS / AFP Une photo aérienne montre des Palestiniens déplacés qui ont fui Khan Younès et établi un camp à Rafah, plus au sud, près de la frontière de la bande de Gaza avec l'Égypte

Mais même avec un soutien massif à un texte non-contraignant, "personne n'imagine que l'Assemblée générale puisse persuader Israël de cesser le feu, comme elle ne peut ordonner à Poutine de quitter l'Ukraine", a commenté Richard Gowan, de l'International Crisis Group.