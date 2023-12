Attaque du Hamas le 7 octobre : la Tanzanie annonce la mort de son 2e ressortissant disparu

Deux étudiants tanzaniens, qui participaient au même programme, ont été porté disparus après l'attaque du 7 octobre

La Tanzanie a annoncé jeudi la mort de son deuxième et dernier ressortissant disparu depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, un étudiant de 21 ans.

"Nous avons été informés par le gouvernement israélien que Joshua Mollel, un jeune Tanzanien qui étudiait en Israël et avec qui nous avons perdu contact depuis le 7 octobre 2023 (...) a été tué immédiatement après avoir été capturé par le Hamas", a affirmé sur X (ex-Twitter) January Makamba, ministre tanzanien des Affaires étrangères.

Le gouvernement fait le nécessaire pour que des proches de Joshua Mollel, dont son père, puissent aller en Israël pour y rencontrer les autorités et "obtenir plus de détails", a poursuivi M. Makamba.

Deux étudiants tanzaniens, qui participaient au même programme, ont été porté disparus après l'attaque du 7 octobre. En novembre, les autorités tanzaniennes avaient annoncé la mort du premier, Clémence Félix Mtenga, 22 ans, sans préciser les circonstances de sa mort.

Sur les quelque 250 otages et corps emmenés le 7 octobre dans la bande de Gaza le jour de l'attaque du Hamas, 135 sont toujours retenus par le Hamas et ses alliés, selon les derniers chiffres communiqués mardi par les autorités israéliennes, avant l'annonce par la Tanzanie de la mort de son second ressortissant. A ce jour, 110 otages ont été libérés (105 pendant la trêve de sept jours fin novembre et cinq avant la trêve): 33 mineurs, 49 femmes adultes et 28 hommes adultes, principalement des travailleurs agricoles thaïlandais.