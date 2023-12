La situation à Gaza est une "catastrophe" incomparable à celle de l'Ukraine, selon Poutine

"Regardez l'opération militaire spéciale (en Ukraine) et regardez ce qu'il se passe à Gaza et voyez la différence. Il n'y a rien de tel en Ukraine"

Le président Vladimir Poutine a qualifié jeudi de "catastrophique" la situation dans la bande de Gaza, attaquée par l'armée israélienne dans le cadre de son offensive contre le Hamas, estimant qu'elle ne pouvait être comparée à celle en Ukraine.

"Ce qu'il se passe est une catastrophe", a déclaré lors de sa grande conférence de presse télévisée Vladimir Poutine, dont le pays a lancé en février 2022 un assaut d'ampleur contre l'Ukraine. "Regardez l'opération militaire spéciale (en Ukraine) et regardez ce qui se passe à Gaza et voyez la différence. Il n'y a rien de tel en Ukraine", a assuré le président russe. La Russie bombarde régulièrement les villes ukrainiennes, faisant des morts et des blessés selon les autorités ukrainiennes. Selon l'Ukraine, la Russie a mené dans la nuit une nouvelle attaque massive de drones contre le sud ukrainien, après avoir déjà frappé Kiev à l'aide de missiles la veille. Lors d'un discours virtuel devant le G20 fin novembre, M. Poutine avait déjà estimé que toute guerre était une "tragédie" mais a accusé les Occidentaux de faire preuve d'indignation sélective, les interpellant sur l'"extermination des civils en Palestine". Le 7 octobre, des centaines de terroristes du Hamas ont infiltré le sud d’Israël depuis la bande de Gaza, menant une attaque sanglante contre des civils d’une ampleur et d'une violence jamais vues depuis la création d’Israël en 1948.