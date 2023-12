Zelensky appelle les dirigeants européens à ne pas "offrir une victoire" à Poutine

"Aujourd'hui est un jour où la détermination sera soit à Bruxelles soit à Moscou"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté jeudi les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles à permettre l'ouverture de négociations d'adhésion avec son pays, avertissant que Vladimir Poutine exploiterait tout échec de leur part.

"N'offrez pas à Poutine cette première -et seule- victoire de l'année", a mis en garde le dirigeant ukrainien, s'adressant par visioconférence aux chefs d'Etat ou de gouvernement des 27 réunis pour un sommet crucial pour Kiev. Il a souligné que "l'heure n'était pas aux demi-mesures ou à l'hésitation". "Aujourd'hui c'est le jour d'une décision politique en réponse à ce que nous avons accompli. Il s'agit d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine", a insisté Volodymyr Zelensky.

"Vous savez tous très bien, et j'insiste sur le tous, que nous avons rempli toutes nos obligations", a-t-il poursuivi, alors que le Premier ministre hongrois Viktor Orban refuse à ce stade d'ouvrir de telles négociations d'adhésion avec Kiev.

Jorge Guerrero / AFP Ukraine's President Volodymyr Zelensky arrives at the European Political Community meeting in Granada, Spain.

La Commission européenne a recommandé en novembre de passer à cette étape, mais l'unanimité des Vingt-Sept est requise sur les questions d'élargissement. Les dirigeants européens doivent aussi se prononcer sur un nouveau soutien budgétaire à l'Ukraine, que le Premier ministre hongrois refuse aussi. "Aujourd'hui est un jour où la détermination sera soit à Bruxelles soit à Moscou", a martelé Volodymyr Zelensky. Le président russe Vladimir Poutine, ragaillardi par les difficultés de l'Ukraine dans la guerre, a affiché jeudi sa confiance en une victoire. "Il y a dix ans en Ukraine, les gens se sont soulevés sous les drapeaux de l'Union européenne", a rappelé le dirigeant ukrainien, évoquant la révolution pro-occidentale du Maïdan. "Je vous demande une chose aujourd'hui : ne trahissez pas les citoyens et leur foi en l'Europe". Volodymyr Zelensky a averti qu'une "attitude négative à l'égard de l'Ukraine" serait un "laissez-passer" à Moscou. "Poutine s'en servira certainement contre vous personnellement et contre toute l'Europe", a-t-il poursuivi. "L'Europe doit gagner, les accords doivent être respectés et les mots doivent compter", a-t-il conclu.