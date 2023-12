Lufthansa reprend ses vols vers Tel Aviv à partir du 8 janvier

Les compagnies aériennes du groupe "proposeront un total de 20 liaisons hebdomadaires au départ et à destination de Tel Aviv

Le groupe aérien allemand Lufthansa a déclaré qu'il prévoyait de reprendre ses vols vers Tel Aviv à partir du 8 janvier, après que le service a été suspendu après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre.

Dans un premier temps, les compagnies aériennes du groupe "proposeront un total de 20 liaisons hebdomadaires au départ et à destination de Tel Aviv", indique Lufthansa dans un communiqué. "Cela correspond à environ 30 % du programme de vols réguliers. Lufthansa Airlines proposera des liaisons au départ de Francfort et de Munich, tandis qu'Austrian Airlines et SWISS reprendront également le service.

Le groupe Lufthansa a interrompu ses vols vers Israël le 9 octobre, invoquant des raisons de sécurité après l'attaque sans précédent menée par des militants du Hamas contre Israël le 7 octobre. D'autres compagnies aériennes, dont British Airways, Air France-KLM et la compagnie américaine Delta, ont également interrompu leurs vols vers Tel-Aviv après l'attentat. En outre, Lufthansa a suspendu ses vols à destination et en provenance de Beyrouth, la capitale libanaise, le 13 octobre, alors que les tensions dans la région montaient en flèche.

"Le groupe Lufthansa continue de suivre de près la situation sécuritaire en Israël et est en contact étroit avec les autorités locales et internationales", précise le communiqué. "Il faut s'attendre à d'éventuels ajustements des horaires de vol en raison de l'évolution de la situation.