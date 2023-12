Le Royaume-Uni signale une "possible explosion" à proximité d'un navire en mer Rouge

L'armée israélienne affirme qu'aucun rapport sur un impact sur l'église, ni sur des civils blessés ou tués, n'a été signalé

L'Agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO) a a indiqué avoir reçu un rapport d'un navire sur une possible explosion survenue sur un bateau dans le détroit de Bab-el-Mandeb, à environ 30 kilomètres au sud de la ville portuaire yéménite de Moukha. Les navires dans la région ont été instruits de naviguer prudemment et de signaler tout incident inhabituel.

https://twitter.com/i/web/status/1736629294044971039 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alors que les militants houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, multiplient les attaques contre les navires liés à Israël, les plus grandes compagnies mondiales de fret par conteneurs ont temporairement suspendu l'envoi de leurs navires en mer Rouge, menaçant ainsi de fermer une voie commerciale clé pour les importations et les exportations israéliennes en provenance d'Extrême-Orient et leur acheminement vers l'Europe. Depuis le début de la guerre entre Israël et le groupe terroriste Hamas le 7 octobre, les Houthis, également connus sous le nom d'Ansar Allah, multiplient les attaques de drones et de missiles contre des navires liés ou affiliés à Israël en mer Rouge. En signe de solidarité et de soutien au Hamas, les forces militantes houthies du Yémen, mandataires de l'Iran, ont menacé ces derniers jours d'attaquer tout navire appartenant à Israël ou se rendant dans l'un des ports du pays, jusqu'à ce qu'Israël mette fin à la guerre.

Cette menace a incité deux autres grandes compagnies maritimes, Mediterranean Shipping Company et CMA CGM, à cesser samedi d'emprunter le corridor maritime de la mer Rouge et le canal de Suez en Égypte, mettant ainsi en péril le commerce international d'Israël ainsi que le commerce mondial. Le géant danois du transport maritime Maersk et la compagnie allemande Hapag-Lloyd ont annoncé des décisions similaires vendredi, après qu'un missile balistique tiré par des militants houthis a percuté un cargo en mer Rouge, près du détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Au lieu de cela, les porte-conteneurs en provenance d'Extrême-Orient et à destination d'Israël devront désormais emprunter un itinéraire plus long de 40 % autour de l'Afrique et du cap de Bonne-Espérance, ce qui allongera le délai d'expédition des marchandises de deux à quatre semaines et augmentera les coûts par navire de près d'un million de dollars. Ces coûts supplémentaires rendront les marchandises plus chères pour les importateurs et se répercuteront sur les prix à la consommation. En effet, les navires en partance pour Israël depuis le début de la guerre ont déjà des frais de transport plus élevés, car ils doivent payer une prime de risque de guerre supplémentaire prélevée par les assureurs maritimes.

Pour Israël, il s'agit d'une préoccupation majeure, car le fret aérien n'est pas une option, étant donné que 99 % des marchandises sont importées par la mer et que le commerce avec l'Asie est monté en flèche.