"Bring Them Home": Charlotte Gainsbourg énumère les noms des femmes israéliennes toujours otages du Hamas

"Que le monde connaisse leurs noms. Ramenez-les à la maison maintenant"

L'actrice Charlotte Gainsbourg s'est exprimée dans une vidéo pour demander la libération des femmes kidnappées par le Hamas lors de l’attaque du groupe terroriste contre l'État hébreu le 7 octobre et non libérées. Dans une vidéo qui dure près d'une minute dix, la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg commence par énumérer les noms des otages femmes.

"Eden, Shiri, Romi, Noa, Naama, Inbar, Judy, Karina, Arbel, Carmel, Daniel, Doron, Agam, Amit, Esther, Liri. Ces femmes ont été enlevées lors d'un festival de musique par des hommes du Hamas le 7 octobre, des hommes que l'ONU a récemment condamnés pour leurs agressions sexuelles sadiques", a-t-elle affirmé.

"Les femmes ont été enlevées dans une horreur que nous ne pouvons même pas imaginer. Les violences physiques et sexuelles contre les femmes ne doivent pas être tolérées, quelles que soient l'ethnie, la race ou la politique. Que le monde connaisse leurs noms. Ramenez-les à la maison maintenant", a-t-elle conclu.

Charlotte Gainsbourg et son mari Yvan Attal avaient signé le 9 octobre, peu après les massacres, une tribune dans Le Point qui avait réuni des centaines de célébrités françaises et personnalités anonymes, pour dénoncer les crimes commis le 7 octobre par l'organisation terroriste. A ce jour, 129 otages sont toujours retenus à Gaza.