Israël met ses soldats en danger à cause des exigences de Joe Biden (Wall Street Journal)

Un éditorial publié dans le journal américain affirme qu'Israël est contraint de faire des concessions dans sa politique concernant sa pratique des tirs

Israël est obligé de faire des concessions dans sa politique concernant la pratique des tirs à Gaza et expose ses combattants à de plus grands dangers après les pressions américaines pour réduire le nombre de victimes palestiniennes, a soutenu la semaine dernière un éditorial publié dans le Wall Street Journal.

L'article affirme que "les pays du monde n'apprécient pas à leur juste valeur les mesures significatives prises par Israël pour tenter de réduire les dommages causés aux Palestiniens non impliqués dans la bande de Gaza". Et ce, en dépit du fait que "le Hamas opère délibérément au sein de la population civile et l'utilise comme bouclier humain".

"Ces jours-ci, Israël se concentre sur la tâche de vaincre le Hamas et les États-Unis partagent également cet objectif", affirme-t-il. Selon l'édito, "Israël se bat parce qu’il n’a pas d’autre choix, s’il veut survivre. De nombreux pays considèrent les votes à l’Assemblée des Nations Unies et les appels au cessez-le-feu comme un geste sans conséquences, ni coûts pour exprimer leur solidarité avec les victimes. Mais la vérité est qu’un cessez-le-feu serait désormais une victoire pour le Hamas et un coup mortel pour la dissuasion israélienne mais rien de tout cela n’inquiète ces pays", poursuit l'édito. "Les Israéliens savent que Joe Biden subit la pression de la gauche du Parti démocrate, qui appelle à l’arrêt de l’opération israélienne à Gaza. En conséquence, des concessions sont faites à Jérusalem pour lui plaire", avance le Wall Street Journal.

MENAHEM KAHANA (AFP) Des soldats israéliens postés le long de la frontière avec Gaza, près du kibboutz de Nahal Oz, le 4 mai 2016

"Le secrétaire d'État Anthony Blinken a insisté sur le fait que "ce que nous avons vu dans le nord de Gaza ne se répétera pas dans le sud", et Israël a obéi. Désormais, il prédit à l'avance ses attaques contre l'ennemi, afin que les civils puissent s'échapper, et il utilise un force plus petite et compte moins sur les attaques aériennes et l’artillerie. En conséquence, Israël subit davantage de pertes. Le taux de mortalité élevé parmi les soldats dans la bande de Gaza est clair pour les Israéliens, mais personne d'autre dans le monde ne s'y intéresse".

Tomer Neuberg/Flash90 Antony Blinken, United States Secretary of State speaks during a press conference in Tel Aviv

Dans une vidéo devenue virale, on peut voir un officier d'infanterie se plaindre en hébreu : "Comment est-il possible qu'une zone ne soit pas purgée depuis les airs avant de permettre aux soldats d'y entrer ? Nous l'avons fait au début, mais peut-être que maintenant nos dirigeants ont commencé à donner la priorité à la vie de l'ennemi plutôt qu'à celle des soldats", s'est-il insurgé. "Israël reçoit très peu de crédit dans le monde pour ses concessions. Biden l'a même critiqué la semaine dernière pour avoir mené un 'bombardement aveugle', une accusation si contraire aux preuves sur le terrain que même la Maison Blanche a aussitôt tenté de faire marche arrière", affirme l'article, en faisant allusion aux propos de John Kirby.

Israeli Army Des troupes de Tsahal s'entraînent dans le nord d'Israël, dans une photo publiée par l'armée le 15 décembre 2023.

"Les dommages causés aux civils à Gaza sont tragiques, mais ils résultent principalement du fait que le Hamas s'est enfermé dans ce qui était censé être des espaces sûrs pour les civils. L’armée américaine n’a pas non plus pu éviter les pertes civiles lors de ses opérations contre l’État islamique à Mossoul ou lors des guerres qui ont suivi le 11 septembre. Israël n'a pas de bons choix dans cette guerre. Joe Biden peut se concentrer davantage sur le soutien à l'allié des États-Unis alors qu'il combat un ennemi qui veut commettre un génocide contre lui", a conclu l'édito.